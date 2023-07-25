Türkiye’ye dev yatırım müjdesi her an gelebilir! Ağızlar açık kalacak

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden otomotiv devleriyle görüşmelerin devam ettiğini, yakında bir müjde açıklayabileceklerini kaydettiğini belirtti. Çelik, yazısında özetle şunları aktardı:

“Cumartesi sabahı CNN Türk’te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. (…) Fatih Kacır, yollarda binden fazla Togg’un hareket halinde olduğunu, gelecek yılın sonuna doğru sedan gövde tipindeki aracın da seri üretime geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Sanayi Bakanı Kacır, Volkswagen yatırımının son anda iptal olmasıyla ciddi hayal kırıklığına uğradıklarının bir kez daha altını çizdi. Ekonomik ve ticari olmayan, politik gerekçelerle bu kararın geri alınmasının çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Bununla birlikte dünyanın farklı ülkelerinden otomotiv devleriyle görüşmelerin devam ettiğini, yakında bir müjde açıklayabileceklerini kaydetti. Kacır; güneş panellerini fırsat penceresi olarak gördüklerini, şu an Avrupa’da birinci, dünyada da Çin’den sonra ikinci olduğumuzu ifade etti. (…)”

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