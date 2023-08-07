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Yerel Türkiye'ye damga vuran korkunç olay: Acı bir haber daha! Girdiği bu gölette feci şekilde boğulduğu görüldü
Yerel

Türkiye'ye damga vuran korkunç olay: Acı bir haber daha! Girdiği bu gölette feci şekilde boğulduğu görüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-07 00:40:00 - 2023-08-07 00:45:23
Türkiye'ye damga vuran korkunç olay: Acı bir haber daha! Girdiği bu gölette feci şekilde boğulduğu görüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesiyle birlikte mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş, sulama kanalında öldü.. Daha 16 yaşındaydı...Khareden, korkunç haber...

Konya'nın Ereğli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesiyle birlikte mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş, sulama kanalının göledine girdi. Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Güneş, boğularak yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama kanalının göledine giren Dicle Nur Güneş (16), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş, serinlemek için Sarıca Sulama Kanalına Göleti'ne girdi. Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Dicle Nur Güneş, çırpınmaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden çevredekiler gölete girip, suyun dibine batan Güneş'i aramaya başladı. Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkartılan Güneş, ihbarla çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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