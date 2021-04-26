Türkiye'ye büyük destek! "ABD'nin açıklamalarını not ettik"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyarak büyük bir skandala imza attı. Biden'ın rezilliğine uluslararası arenadan sert tepkiler yükseldi. Dost ve kardeş ülke Pakistan da, söz konusu karara sert çıkan ülkelerden oldu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, 1915 olaylarına ilişkin, bazı hükümetler tarafından yapılan açıklamaları not ettiğine dikkati çekerek, tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşımların ve siyasi sınıflandırmanın, uluslar arasındaki güveni zedeleyebileceğine ve kutuplaşmaya yol açabileceğine inandığını belirtti.

Çavdri, Türkiye'nin, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin ortaya konulması için Ortak Tarih Komisyonu teklifi de dahil yapıcı yaklaşımını takdirle not ettiklerini kaydetti.