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Gündem Türkiye'ye bombalı drone saldırısı girişimi! Bakanlık kritik gelişmeyi açıkladı
Gündem

Türkiye'ye bombalı drone saldırısı girişimi! Bakanlık kritik gelişmeyi açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, geçtiğimiz ay bir bombalı drone saldırısını engellediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:55:00 -
Türkiye'ye bombalı drone saldırısı girişimi! Bakanlık kritik gelişmeyi açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, geçen ay biri bombalı drone olan 16 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını da açıkladı.

 

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