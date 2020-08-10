  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:32:57 -
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında artış

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, temmuzda Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artarak 185,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve sebze sektörünün ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ocak-temmuz arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden Sin, bu yılın 7 ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ise yüzde 18 artışla 554,7 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını kaydetti.

Yaş meyve sebze ihracatında temmuz bereketi yaşandığını aktaran Sin, "Temmuzda 181 bin 681 ton ürünü ihracat pazarlarına ulaştıran sektörümüz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 artarak Türkiye'ye 185,9 milyon dolar gelir sağladı. Birliğimiz ise ise 62,9 ton ürün ihraç ederek 44,2 milyon dolar gelir elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, temmuzda en çok kiraz ve vişne ihraç ettiklerini belirterek, "Temmuzda 158,7 milyon dolarlık meyve, 20,6 milyon dolarlık sebze ihracatı gerçekleştirdik. En çok ihraç ettiğimiz ürün yüzde 42 artış ve 77,5 milyon dolarla kiraz-vişne oldu. Yüzde 83 artış ve 28,3 milyon dolarla şeftali ikinci, yüzde 112 artış ve 18,8 milyon dolarla kayısı üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarlarını Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu vurgulayan Sin, temmuzda en fazla ihracatı Rusya'ya yaptıklarını bildirdi.

Rusya'ya 67 milyon dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Sin, şunları kaydetti:

"Yüzde 52'lik artış yakaladığımız Rusya'nın ardından 44,7 milyon dolarla Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya'ya yönelik ihracatımızda ise yüzde 41'lik artış elde ettik. Üçüncü sıradaki Irak'a ise yüzde 119'luk artışla 14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda ihracat performansında en fazla artış kaydettiğimiz ülke yüzde 3 bin 167 artış ve 2,1 milyon dolarla İspanya oldu. Bu ülkeyi yüzde 274 artış ve 1,9 milyon dolarla Fransa, yüzde 196 artış ve 3,1 milyon dolarla Hong Kong takip etti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı