Türkiye’nin yardımları Suriye’deki iftar sofralarına gidiyor

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla Ramazan ayında Barış Pınarı bölgesine ulaştırılan yardımlar, Suriyeli ailelerin iftar sofralarını süslüyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla Barış Pınarı bölgesinde insani yardımlar büyük bir hassasiyetle dağıtılmaya devam ederken, Türkiye’nin destekleriyle yeniden kendi evlerinde huzur içinde bir Ramazan ayı yaşayan bölge halkı, Türkiye’ye dua ve teşekkür ediyor.

Terör örgütünden kurtulan Suriyeliler, Türkiye’deki kardeşlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e selamlarını göndererek, Ramazan ayında yapılan ek yardımların kendini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Türkiye’deki kardeşlerine teşekkür etmek için yardımları dağıtan SUDKOM görevlilerini iftarda evine davet eden Telabyadlı Abdullah El Casım, “Sofraya her oturduğumuzda Türkiye’ye dua ediyoruz” dedi. Telabyad’ın terör örgütlerinin işgalinden temizlenmesinin ardından rahat bir nefes aldıklarını belirten Abdullah El Casım, ailesiyle birlikte yıllar sonra huzur içinde bir Ramazan ayı yaşadığını söyledi. Telabyad’da görev yapan SUDKOM çalışanlarını evine davet eden Abdullah El Casım, “Türkiye’den SUDKOM aracılığıyla evlerimize ulaştırılan yardım paketlerini, evimizin mutfağında yemeklerin hazırlanışını ve ailece oturduğumuz iftar sofrasını Türkiye’deki kardeşlerime göstermek, onlara teşekkür etmek istedim. Sofraya her oturduğumuzda, yediğimiz her lokmada Türkiye’deki kardeşlerimiz aklımıza geliyor ve onlar için dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye sayesinde Ramazan ayının rahmet ve bereketini hissettiklerini dile getiren Abdullah El Casım, “Verdiği nimetler için Allah’a şükrediyoruz. Allah Türkiye’deki kardeşlerimizden razı olsun. Onların sayesinde Telabyad’a huzur hakim oldu, kendi ülkemizde rahat şekilde yaşamanın ve kardeşliğimizin kıymetini anladık. Desteklerinden dolayı Türkiye’deki tüm kardeşlerimize, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizlerle yakından ilgilenen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.