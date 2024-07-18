Türkiye'nin ünlü yağ markası yağ işini bırakıyor! Sektör şokta, yeni yapacakları iş belli oldu
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ bitkisel yağ üretimi işinden çıkma kararı aldı.
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulumuz 17 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı toplantıda, şirketin faaliyet alanında köklü değişiklikler yapma kararı nedeniyle hissedarlara ayrılma hakkı verilmesini kararlaştırdı.
Ayrılmak isteyene lot başına 1.5515 TL
Şirketin faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek, ayrılma hakkı kullanım fiyatı başlıklı 14. Maddesinin 1. Fıkrasına göre ayrılma hakkı fiyatının (1 Lot = 100 Adet Hisse için) 7,5515 TL olarak belirlenmesi benimsendi.
100 milyonu aşarsa vazgeçilecek
İşlemin onaylanacağı Genel Kurul’da yapılacak oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk Lirasını geçeceğinin anlaşılması halinde işlemden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi de benimsenirken, bu hususların Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Şirket yönetimi ne karar almıştı?
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yönetim kurulu, şirketin esas faaliyet konusu içinde yer alan bitkisel sıvı yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, bitkisel sıvı yağ üretim ve satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve madencilik faaliyetlerinin yanı sıra enerji sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, enerji sektöründe; yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımları, ayrıca yüksek teknoloji yatırımları, savunma sanayi yatırımları ve lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketin faaliyet konusuna eklenmesine karar vermişti.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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