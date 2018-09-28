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Türkiye'nin ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; ihracat ağustosta yıllık yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise; yüzde 22,7 seviyesinde azalarak 14 milyar 805 milyon dolar oldu.

28 Eylül 2018 Cuma 10:17
Türkiye'nin ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
DIŞ TİCARET AÇIĞI %59 AZALDI
 
Ağustos ayında dış ticaret açığı %59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında %69,1 iken, 2018 Ağustos ayında %83,6'ya yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %2,2 arttı, ithalat %8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, ithalat %10,6 azaldı.

AB'YE İHRACAT %6,4 AZALDI
 
Avrupa  Birliği’ne   (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  %6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Ağustos ayında %45,3 iken, 2018 Ağustos ayında %45,4 oldu.
 
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
 
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 900 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 648 milyon dolar ile Irak ve 637 milyon dolar ile ABD takip etti.
 
İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

Rusya'dan  yapılan ithalat, 2018 yılı Ağustos ayında 1 milyar 551 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 447 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 277 milyon dolar ile Almanya ve 920 milyon dolar ile ABD  izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,9 OLDU
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %30,5’tir.
 
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAR SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %13,3 OLDU
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,5’tir. Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %41,1’dir.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:17
  1. EKONOMİ
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. Ticaret Bakanlığı

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