Türkiye'nin teklifi masada dururken Taliban'dan ABD açıklaması geldi

Taliban'ın Siyasi Ofis sözcülerinden Suheyl Şahin, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

El Cezire'ye konuşan Şahin, ABD'nin Afganistan'da kalmaya devam etmesi halinde, kendilerinin de saldırılara devam edeceğinin altını çizdi.

"650 asker ülkede kalacak"

AP'nin ABD yetkililerine dayandırdığı haberlere göre ABD, çekilme süreci sonrasında da Afganistan'da diplomatik misyonların güvenliği için yaklaşık 650 asker bırakmaya karar verdi.

Haberde bu askerlerin ülkedeki ABD Büyükelçiliğini korumak için de Afganistan'da kalacağı ifade ediliyor.

Bölge uzmanları 650 askerden oluşan bir gücün, diplomatik bir misyonu korumak için oldukça fazla olduğu ve diplomatik teamüllerin ötesinde bir anlam ifade ettiği görüşünde.

"Savaş devam eder"

Taliban sözcüsü Şahin, ABD ile 18 ay boyunca Doha Anlaşması'nı müzakere ettiklerini, ABD'nin ülkeden tamamen çekilmeyi kabul ettiğini ve 650 askerin ülkede kalmasının anlaşmayı ihlal edeceğini ifade etti.

Şahin, ABD'nin Afganistan'da kalmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, bu durumun işgalin devamı anlamına geleceğini ve kendilerinin de karşılık verme hakkı olduğunu savundu.

Taliban'ın ABD'ye 29 Şubat 2020-1 Mayıs 2021 döneminde hiç saldırmadığının altını çizden Şahin, "1 Mayıs'ta çekilmemelerine rağmen bile saldırı düzenlemedik. Oysa bunu yapabilecek kapasitemiz fazlasıyla mevcut." şeklinde konuştu.

ABD, Doha Anlaşması'na göre 1 Mayıs'ta Afganistan'ı tamamen terk etmekle yükümlüydü. Ancak bu süre tek taraflı olarak 11 Eylül'e kadar uzatılmış, ABD askerlerini çekme sürecini gerçekten hayata geçirdiği için Taliban da sahada yabancı güçlere yönelik saldırılarını askıya almıştı.

11 Eylül'ün ardından ABD ülkeyi terk etmezse, Amerikan askerlerine yönelik saldırıların tekrar başlayabileceği düşünülüyor.

Türkiye'nin teklifi

Türkiye, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayabileceği söylemişti.

Kaynak: Mepa News