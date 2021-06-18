Türkiye’nin teklif yaptığı ülkede beklenmedik gelişme! Yüzlerce asker teslim oldu

Afganistan'ın kuzeyindeki Feryab ilinde Kabil yönetimine bağlı güçler Taliban'a teslim oldu.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Afganistan'da Kuzey İttifakı bileşenlerini oluşturan Feryab vilayetine bağlı Şirin Tagab ilçesinde yüzlerce asker, polis ve diğer güvenlik personeli Taliban'a teslim oldu.

Kaynaklar, teslim olanların sayısının 300'den fazla olduğunu ifade ederken, Taliban'a katılan unsurlar arasında polis, asker, yerel polis ve Raşid Dostum'a bağlı milis güçler de bulunuyor.

Taliban kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde ise teslim olan güvenlik güçlerinin silahlarıyla birlikte Taliban'a katıldığı görülüyor:

Taliban'a teslim olan güvenlik güçlerinden 150'sinin serbest bırakıldığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Afganistan'ın güneyindeki Hilmend iline bağlı Girişk ilçesi de bu sabah saatlerinde Taliban tarafından ele geçirildi. Bölgeden haber aktarımı yapan kaynakları, Taliban'ın ABD işgalinin başladığı 2001 yılından bu yana ilk kez Girişk ilçesini ele geçirdiğini ifade ediyor.

Türkiye'nin teklifi

Türkiye'ni NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulundu.

Kaynak: Mepa News