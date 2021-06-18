  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
MHP'den CHP'li belediyeye olay tepki
Bakan Abdulhamit Gül'den 4.Yargı Paketi müjdesi
Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı
Dünya Türkiye’nin teklif yaptığı ülkede beklenmedik gelişme! Yüzlerce asker teslim oldu
Dünya

Türkiye’nin teklif yaptığı ülkede beklenmedik gelişme! Yüzlerce asker teslim oldu

NATO'nun çekilme sürecini tamamlamasının ardından çatışma ortamının yeniden gündeme geldiği Afganistan'da çok sayıda askerin Taliban'a teslim olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 14:57:00 -
Türkiye’nin teklif yaptığı ülkede beklenmedik gelişme! Yüzlerce asker teslim oldu

Afganistan'ın kuzeyindeki Feryab ilinde Kabil yönetimine bağlı güçler Taliban'a teslim oldu.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Afganistan'da Kuzey İttifakı bileşenlerini oluşturan Feryab vilayetine bağlı Şirin Tagab ilçesinde yüzlerce asker, polis ve diğer güvenlik personeli Taliban'a teslim oldu.

Kaynaklar, teslim olanların sayısının 300'den fazla olduğunu ifade ederken, Taliban'a katılan unsurlar arasında polis, asker, yerel polis ve Raşid Dostum'a bağlı milis güçler de bulunuyor.

Taliban kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde ise teslim olan güvenlik güçlerinin silahlarıyla birlikte Taliban'a katıldığı görülüyor:

Taliban'a teslim olan güvenlik güçlerinden 150'sinin serbest bırakıldığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Afganistan'ın güneyindeki Hilmend iline bağlı Girişk ilçesi de bu sabah saatlerinde Taliban tarafından ele geçirildi. Bölgeden haber aktarımı yapan kaynakları, Taliban'ın ABD işgalinin başladığı 2001 yılından bu yana ilk kez Girişk ilçesini ele geçirdiğini ifade ediyor.

Türkiye'nin teklifi

Türkiye'ni NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulundu.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Oraya Rusya girdi. Ülkesi battı. ABD NATO girdi. Yenilerek çıktı. Peki şimdi biz kaldık. Biz ne yapacağız ?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay