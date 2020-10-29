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Aktüel Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Aktüel

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:45:48 -
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

TAHRAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıl dönümü, İran'ın başkenti Tahran'da törenle kutlandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen törene Büyükelçi Derya Örs ve elçilik çalışanları katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okuyan Büyükelçi Örs, ardından kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Kurtuluş Savaşı'na değinen Örs, "Vatanımızı bölmek, parçalamak, tarih sahnesinden silmek ve bin yıllık şanlı tarihimizi başka bir şekle dönüştürmek isteyen emperyal güçler, Osmanlı devletinin Balkan Savaşlarından itibaren kaybettiği milyonlarca kilometrekare toprağın ardından gözlerini Anadolu'ya dikmişlerdi. Yaşanan olaylar neticesinde 29 Ekim 1923 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle Cumhuriyetimiz ilan edilmiş, yeni devletimiz kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet edenleri, emeği geçen devlet adamlarını rahmet ve şükranla yad eden Örs, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin geldiği bu noktada, geçmişle mukayese edildiğinde bugün daha güçlü bir ülkeye, daha güçlü bir demokrasiye, daha güçlü bir arada kültürüne sahip olduğumuz açıktır. 60'lı yıllarda yapılan darbeler, 70'li yıllardaki sağ sol olayları, daha sonra kışkırtılmaya çalışılan Alevi-Sünni ve Kürt-Türk gibi ayrılıkçı suni kavgaların hepsini başarıyla aşan aziz milletimiz bugünlerde artık bu konuları konuşmak yerine dünyada çeşitli alanlarda bilimde, sanatta, teknolojide, kültürde, siyasette önder olan ülkeler arasında yer almaya çalışmaktadır."


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