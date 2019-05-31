0553 313 94 23

Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğuna çok yönlü destek

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine bir kez daha dikkat çeken TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, bu konuda ekonominin tüm aktörlerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:06
Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğuna çok yönlü destek

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine bir kez daha dikkat çeken TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, bu konuda ekonominin tüm aktörlerine önemli görevler düştüğünü belirtti.



TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çekti. Börü, "Finans sektörü kuşkusuz ekonomide güçlü bir dönüştürücü güce sahip. Özellikle artan nüfusla paralel seyir izleyen küresel, bölgesel ve yerel ölçekteki çevresel ve sosyal riskleri azaltma konusunda finans sektörü oyuncularına çok iş düşüyor. Finans sektörünün sürdürülebilirlik alanında oluşturduğu etki, sadece kendi çevresel etkilerini kontrol altında tutmanın çok daha ötesine geçiyor. Finans sektörü, sağladığı fonlarla pek çok farklı sektörün sürdürülebilir dönüşümüne kaynak sağlıyor. Biz de bu bilinçle ve sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla, sadece sürdürülebilir yatırımları destekliyor, operasyonlarımızın tamamını sürdürülebilir şekilde tasarlıyor ve sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da yine bu amaç etrafında kurguluyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. TSKB olarak tek başımıza Türkiye’nin yıllık karbondioksit salımının 14 milyon ton azalmasına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.



Hem finansman hem danışmanlık desteği


Kredi değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular gibi çevresel ve sosyal etki başlıklarının vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirten Ece Börü, TSKB’nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 73’ünü sürdürülebilirlik yatırımlarının oluşturduğunu söyleyerek, "İklim yatırımları portföyümüzün en önemli kalemini ise yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor. Ayrıca, destek verdiğimiz kaynak verimliliği projeleriyle de doğal kaynakların korunması, daha az atık oluşturulması, atıkların tekrar kullanılabilmesi ve daha az karbon salımı oluşturarak maliyetlerin düşürülmesini hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çevresel ve sosyal sorumlulukların yanı sıra yatırımcıya sağladığı verimlilik nedeniyle de üstünde daha çok durulması gereken bir konu artık" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Ramazan Bayramı'na hazır
    1. İBB Ramazan Bayramı'na hazır
    2. Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir..
    3. Doç. Dr. Atlı: “Dünyada her yıl 7..
    4. Sabri Tekli, MTOSB başkanlığına..
    5. Lise öğrencilerinin resim sergisi ilgi..
    6. Suriyelilerin son gün yoğunluğu
    7. Boyner bayram alışverişinde satış..
    8. Dolar/TL, 5,88 seviyesinde işlem..
    9. DEAŞ’ın adını kullanarak kendi..
    10. İş yerine örümcek adam gibi tırmanan..
    11. Konya GSİM, yurtta kalan öğrencilere..
    12. Gözlerinin oyulduğu iddia edilmişti,..
    13. Adalet Bakanı Gül: "Tutuklulukta..
    14. FETÖ'den alınan okul engellilere umut..
    15. Adıyaman Barosu’ndan avukatın..
    16. Hurdacının ikametinde tarihi eser
    17. Büyüme rakamları açıklandı (2)
    18. ÇEDAŞ, şehit aileleri ile iftarda..
    19. Rektör Alma, Afrikalı öğrencilerle..
    20. Çalındı zannedilen otomobili bakın..
    21. İnternet kullanıcıları YouTube'un..
    22. MÜSİAD SAMEKS mayıs ayı verileri
    23. Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu..
    24. Başkan Palancıoğlu, "Kadir Geceniz..
    25. (Özel) Kuzey Marmara Otoyolu’nun..
    26. Aksaray’da süne üreticilerin korkulu..
    27. TCMB Finansal İstikrar Raporu
    28. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi..
    29. Sudan, El-Cezire’nin Hartum ofisini..
    30. İsrail güçleri Kudüs'te bir..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'