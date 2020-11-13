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Aktüel Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: "Türkiye'nin dış politikasını anlayabilmek için Avrupa'da bazı parametreler değişmeli"
Aktüel

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: "Türkiye'nin dış politikasını anlayabilmek için Avrupa'da bazı parametreler değişmeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:05:05 -
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: "Türkiye'nin dış politikasını anlayabilmek için Avrupa'da bazı parametreler değişmeli"

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Türkiye'nin dış politikasını anlayabilmek için Avrupa'da ve diğer yerlerde bazı parametrelerin değişmesi gerekiyor." dedi.

Musa, Belçika'da Fransızca yayın yapan Les News 24 kanalına verdiği demeçte, Fransa'da ve genel olarak Avrupa'da Müslüman toplumun kendisine ayrıcalık tanınmasını değil saygı duyulmasını istediğini belirtti.

Fransa'da karikatür meselenin sürekli gündeme geldiğini ifade eden Musa, "İfade ve vicdan özgürlüğü herkes için korunmalı. Müslümanlar kendileri için kutsal olana hakaret edilmesini istemiyor." dedi.

Musa, Türkiye'nin Fransa'nın Nice kentinde ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen saldırıları sert şekilde kınadığını hatırlattı.

Dinlerin kutsal değerlerine hakaret edilmemesi gerektiğini aktaran Musa, Müslümanların Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun sadece Hz. Muhammed ile ilgili değil diğer dinlerin değerlerine hakaret eden karikatürlere de tepki gösterdiğini söyledi. Musa, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlere Müslümanların yanı sıra diğer dinlerin temsilcilerinin de tepkilerini dile getirdiğini vurguladı.

Fransa ve Avrupa'da imamların eğitim konusunda ilgili ülkelerle iş birliği yapılması gerektiğini ifade eden Musa, bu konuda yetkilerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Musa, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının iyi bir haber olduğunu belirtti. Bu çatışmaların yaklaşık 30 yıl sürdüğünü ve Azerbaycan topraklarının Ermenistan'ın işgali altında kaldığını ifade eden Musa, "Bu anlaşma Ermenistan'ın yenilgisini doğruluyor." dedi.

Musa, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer aldığına ve almaya devam edeceğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmemesi gerektiğine yönelik kararları bulunduğunu hatırlatan Musa, Türkiye'nin Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki krizlere dahil olmasına ilişkin soruya, "Sadece krizleri çözmek için birçok çatışmaya dahil olan başka bir ülke gösterebilir misiniz?" yanıtı verdi.

Paris Büyükelçisi, bazı ülkelerin maceralara atıldığını ancak ülke içindeki sorunları "yönetemediklerini" belirtti.

"Türkiye'nin dış politikasını anlayabilmek için Avrupa'da ve diğer yerlerde bazı parametrelerin değişmesi gerekiyor." diyen Musa, Türkiye'nin güvenilir müttefik olduğunu kaydetti.


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