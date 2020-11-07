Türkiye’nin Otomobili’ne meteorolojik destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan raporuna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ (TOGG) arasında, meteorolojik verilerin elektronik ortamda karşılıklı paylaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.



TOGG ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.



Meteorolojik veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak. TOGG tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de MGM’ye gerçek zamanlı iletilmesi planlanıyor. Aracın silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak veriler, MGM tarafından hazırlanan anlık durum bilgilendirmeleri ile hava tahmininde kullanılabilecek.



Söz konusu iş birliğine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanacağı öğrenildi.