‘Türkiye’nin Otomobili’ otomotiv endüstrisine ivme kazandıracak

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Varank ve milletvekillerine Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Karakaş, Gemlik’te devreye alınacak fabrikanın stratejik bir yerde bulunduğuna; akıllı sistemlerle anılan merkezlere yakın olduğuna işaret etti.

Karakaş, gelecek dönemde en hızlı büyüyecek segmentin ‘C SUV’ olduğunu da belirterek, Türkiye’nin bu pazara girmesi gerektiğinin altını çizdi. Varank ve milletvekilleri daha sonra TOGG’un C segment SUV’uyla ilgili bilgi aldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçti. Karakaş da Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Geri sayım sürüyor

Varank, 2022’nin sonunda TOGG’un seri üretim bandından ineceğini aktararak, “Bilişim Vadisi’ne farklı partilerden milletvekilleriyle gittik. Onlarla da otomobilimizle ilgili detayları paylaştık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’ çok önemli. Otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye’de 2 milyon araç üretme kapasitesi var” diye konuştu.

En önemli aktörlerden biriyiz

Türkiye’nin dünyadaki en önemli aktörlerden biri olduğunu kaydeden Varank, “Otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Elektikli ilk SUV

Türkiye’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası oluşturma hedefiyle ortaya çıkan TOGG’un 2022’nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanıyor.

Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u olacak otomobilin 2030’a kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi amaçlanıyor.

TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik’te 1.2 milyon metrekare alanda kurulu fabrikada üretilecek TOGG, elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkati çekiyor.

İnşaat devam ediyor

Bakan Mustafa Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada da, ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’ için “Çalışma hedeflendiği şekilde ilerliyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor” ifadelerini kullandı.