‘Türkiye’nin otomobili ilk defa sergilendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıl sonunda halkın beğenisine sunulacak yerli otomobil prototipinin ilk modelini inceledi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik” mesajını paylaştı. Toplantı öncesi TOGG Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Karakaş, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi. Söz konusu toplantıya Bakan Varank’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.

Gözler Varank’ta

‘Yeni eminson müktesabatı’ otomotivcileri ikiye böldü. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) üyesi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan hali hazırda 1 yıl ertelenen ‘yeni emisyon müktesebatı’na geçişin 1,5 yıl daha ertelenmesini istiyor. Sanayi Bakanlığı’nın 10 Ağustos’a kadar internetten görüşe açtığı bu erteleme talep, sektörü ikiye böldü.

OSD Başkanı Haydar Yenigün’ün ‘erteleme olmazsa çökeriz’ açıklamasına karşı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, “Sadece iç talep biraz artsın diye eski teknoloji içeren ve çevreye daha fazla zarar veren ürünlerin satılmasını desteklemem mümkün değil” yorumunda bulundu. Erteleme isteyen ODD üyesi bazı üretici distribütörler, Bilaloğlu’nun ODD adına açıklama yapamayacağını sadece kendi grubu adına konuşabileceğini ileri sürdü. Bilaloğlu ise, “Cevaplarım ODD Yönetim Kurulu kararı değil tamamen benim görüşüm” açıklamasında bulundu.

Bu konudaki son sözü, 10 Ağustos’a kadar internet üzerinden sektörün nabzını tutan bakanlığın görüşü doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söyleyecek.