Türkiye’nin otomobili için sıra siparişlerde

İki yıl içerisinde banttan indirilecek olan TOGG için sipariş listesi hazırlıkları devam ediyor. Hem ihracat hem de içerideki talebi karşılamak için planlama yapan TOGG’un beyin takımı üretime dönük tüm detayları takvime uygun bir şekilde devreye alıyor.

Hedef 175 bin üretim

Başta kamu kuruluşları olmak üzere STK’lar, taşıt kiralama (rent a car) şirketleri ve vatandaşların talip olacağı yerli SUV ve sedan araç için sipariş listesinin de oluşturulmasının zamanı yaklaşıyor. Talebin yüksek olacağını tahmin eden çevreler ise Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu (TOGG) ortalama üretim adedini 175 binin yukarısına taşımaya davet ediyor.

Sipariş vermek için gün sayıyorlar

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ise 17 bini aşkın otomobilin yenilenmesi programı kapsamında TOGG ile irtibatlanmayı planlıyor. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası üyeleri de Türkiye’nin Otomobili Projesi’yle yakından ilgileniyorlar. Projenin tüm aşamalarını takip eden oda başkanları, üye şirketlerin bu yöndeki taleplerinin karşılanması konusunda bir plan yapılması gerekliliğini dile getiriyor,

Firmaların ve odaların taşıt alımları için TOGG’a başvurmaları gerekiyor. Ön ödeme tutarı ise 30-40 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Toplam 22 milyar lira yatırımla Gemlik’te üretilecek ve 2022’de satışa sunulacak olan SUV ve sedan tipi arabalara belediyeler ile kamu kurumları da talipler.

Ekonomiye dev katkı

Yerli otomobilin ilk etapta iç tüketimi karşılayacağı ardından dünyaya ihraç edileceği ve ekonomiye 50 milyar dolar katkıda bulunacağı öngörülüyor. Nitekim TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, kendi ülkesinde başarılı olmayan bir markanın ihracatta da iyi bir grafik sergileyemeyeceğini kaydetti. “Biz 1.5-2 sene evimizde, ülkemizde kalacağız” diyen Karakaş, şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir şirketi devreye alıyoruz. Bu şirketin güçlenmesi, oto üretimi ve servis ağının oturması vakit alacaktır. Ancak ihracata kalkıştığımız anda bizim ilk hedefimiz Avrupa bölgesi olacaktır. Avrupa’da pek çok ülkeye gitme hedefimiz var. İlk gideceğimiz ülkeler de belli. Bunların başında Almanya, Fransa ve İtalya bulunuyor. İhracatla ilgili stratejik detaylandırmayı gelecek aylarda yapacağız.”

4 bin 300 yeni istihdam

2 sene içinde ilk seri otomobilin üretim bandından ineceğini dile getiren Karakaş, “Eleman alımına 2022’de start vereceğiz. Üretim senede 175 bin adede vardığında çalışan adedimizi 4 bin 300’e çıkaracağız. Bursa ve Gemlik’ten eleman temin edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzde 30’u kadın olacak” açıklamalarında bulundu.

İş birliği teklifleri artıyor

Marka ismi TOGG olarak ilan edilen Türkiye’nin Otomobili Projesi yabancı firmaların da dikkatlerini çekiyor. Projenin ilk günden itibaren uluslararası ölçekte büyük ses getirdiğini belirten TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Üretim yaklaştıkça iş birliği teklifleri artıyor. İnanın, 10 küresel firmayla gizlilik anlaşması yaptık” dedi.