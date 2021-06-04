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Teknoloji Türkiye'nin o silahı ABD'de büyük yankı buldu
Teknoloji

Türkiye'nin o silahı ABD'de büyük yankı buldu

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları dünyada gündem olmaya devam ediyor. Dikkatler bu sefer de yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olan ULAQ'a çevrildi. Amerikan savunma dergisi Defense Post tarafından yayınlanan makalede ULAQ SİDA ile ilgili önemli bilgilere yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 14:28:00 -
Türkiye'nin o silahı ABD'de büyük yankı buldu

Türkiye, insansız hava araçlarında dünyada rüşdünü ispatladı. Şimdi de denizlerdeki gücünü yerli savunma teknolojileriyle artırıyor. Bu kapsamda hazırlanan ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın kontrol testleri geçen ay başarıyla tamamlandı.

Bu gelişme Amerikan savunma dergisi Defense Post 'da yankı buldu. Dergi, ULAQ'a "Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla yer verdi.

ULAQ SİDA'nın özellikleri

Yazıda ULAQ adı verilen "silahlı insansız deniz aracının" üretim ve deneme süreci ile özellikleri anlatıldı. ULAQ'ın "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceğine dikkat çekildi.

8 kilometre uzağa tam isabet

Karadan da kontrolü yapılabilen ULAQ, uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlarda taşınarak istenildiği zaman denize indirilebiliyor.

Üzerindeki füzeler 8 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurabiliyor. 400 kilometre menzile sahip araç saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yeni muhafız ULAQ, Antalya Serbest Bölge'de uzun bir çalışma süreci sonucunda üretildi.

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Yorumlar

Tecep

Şimdi bu sidaları Amerika kıtasına satalım nasıl bize bela oluyorlarsa bunlarda onlara bela olsun
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