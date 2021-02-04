Türkiye nüfusu 2021 | Türkiye’nin nüfusunun kaç olduğu merak ediliyor. Adrese dayalı sisteme göre 2020 nüfusu açıklandı. Peki, İstanbul’un nüfusu kaç?

Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'nin nüfusu ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92,8'lik orandan 2020'de yüzde 93'e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.