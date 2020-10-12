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Gündem Türkiye'nin Navtex'i Almanya ve Fransa'yı kudurttu!
Gündem

Türkiye'nin Navtex'i Almanya ve Fransa'yı kudurttu!

Oruç Reis'e yeni görev yükleyen Türkiye'nin, Meis Adası'nın güneyinde yeni Navtex ilan etmesinin ardından Almanya ve Fransa küstah açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:06:00 - 2020-10-12 19:10:25
Türkiye'nin Navtex'i Almanya ve Fransa'yı kudurttu!

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir NAVTEX ilan etmesinin ertesi günü, Berlin ve Paris konuyla ilgili açıklama yaptı.

Berlin ve Paris'ten Oruç Reis açıklaması

Reuters'e konuşan Alman hükümeti sözcüsü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Miçotakis, Oruç Reis'i AB'ye şikayet edecek

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le yapacağı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesini ele alacağı belirtildi.

Öncesinde Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanına 'bölgede barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan büyük tırmandırma' tepkisini gösterirken, Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas "Türkiye, güvenilirlikten yoksun olduğunu kanıtladı" dedi.

AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde yeni yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı.

Sırada 15-16 Ekim'deki AB zirvesi var.

Türkiye yeni NAVTEX yayınladı
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