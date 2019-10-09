'Türkiye'nin NATO'ya değil, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var'
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlenmesi halinde Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemesini değerlendiren Rus uzman Bruter, Kongre'nin elinde çok fazla koz olmadığını, zira Türkiye'nin NATO için çok gerekli olduğunu ifade etti.09 Ekim 2019 Çarşamba 16:12
Russia Today'e (RT) konuşan Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, ABD Kongresi'nin Ankara'nın tutumunu etkilemeye yarayacak çok fazla koza sahip olmadığını söyledi.
Bruter,"NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacından çok daha fazla. Bundan dolayı Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması halinde, bu Türkiye için değil, NATO için büyük bir sorun teşkil edecek"dedi.
ABD Türkiye'ye çok ihtiyaç duyduğu için Türkiye'ye karşı bu tür geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamanın zor olduğunu düşünen Bruter, Trump'ın Erdoğan'a harekat izni vermesinin tesadüf olmadığını, tek taraflı yaptırım adımının Türkiye'yi Batı'dan daha da uzaklaştıracağını ve bunun kesinlikle Batı'nın çıkarına olmadığını vurguladı.
Bruter'e göre ABD'li senatörlerin Trump'ın Suriye'den çekilme kararına itirazı, Washington'un bölgede aldığı yenilgiyi kabullenmek istememeleriyle bağlantılı.
Rus uzman, "ABD siyasi eliti, Trump'ın açıklamasını yenilgi olarak görüyor ancak yenilgiyi kabullenmeye hazır değil" diye ekledi.
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