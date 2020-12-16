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Aktüel Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Küçüksakallı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Küçüksakallı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:58:15 -
Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Küçüksakallı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri Erbil'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk binasında inceleyen Küçüksakallı, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı`nda gün batarken" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Spor kategorisinde seçtiği "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafı yorumlayan Küçüksakallı, Siirt'te imkansızlıklar içerisinde kendilerine spor yapma fırsatı oluşturan çocukların yaratıcılığının çok etkileyici olduğunu söyledi.

Küçüksakallı, "Çünkü yokluk içerisinden kendilerine bir voleybol sahası yapmışlar. Karton kutuları yayarak kendilerine bir kapalı spor sahasının, salonunun zeminine benzer bir zemin oluşturmuşlar." diye konuştu.

Her üç kategorideki fotoğraflar arasında seçim yapmanın da çok zor olduğunu belirten Küçüksakallı, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Anadolu Ajansımızın değerli foto muhabirlerini tebrik etmek istiyorum. Hem de bu seçimi hazırlayan editörleri de çok tebrik etmek istiyorum. Gerçekten her birisinin ayrı bir kıymeti var. Aralarından seçim yaparken zorlandım."








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