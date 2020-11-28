Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 592 kişi oldu.

Son 24 saatte, 177 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 845 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Bugün 177 kişinin hayatını kaybetmesiyle marttan bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981'e ulaştı. Hasta sayısı 481 bin 198, vefat sayısı 13 bin 191, ağır hasta sayısı 4 bin 816, aktif hasta sayısı 75 bin 391 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5 bine yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." ifadelerini kullandı.

- "Bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tüm bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım."

Erdoğan, yurt dışından alınacak aşı siparişleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar şu anda bize bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan olabileceğini söylüyorlar ama bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Mesela Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var, aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam ediyor. Peyderpey şu anda oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya da başladık. Bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir, bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor."

- Geniş katılımlı etkinlikler ve genel kurullar, 3 ay süreyle tekrar ertelendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 il valiliğine "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi" konulu genelge gönderildiği ifade edildi.



Son dönemde salgının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı artış yaşandığı, Türkiye'de de vaka ile hasta sayılarında yükseliş olduğu vurgulanan açıklamada, Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığına yeni bir yazı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, yazıda şu ifadelere yer verildiği bildirildi:

"Dünyada halen Kovid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Kovid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesini önermiştir."

Açıklamada, yazı doğrultusunda, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanun'un 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak, erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda, derneklerin genel kurul toplantılarının şubat sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

- Okul öncesinde Milli Eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi.

"Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi"ne ilişkin yazıda, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim öğretim faaliyetlerine, 20 Kasım-4 Ocak'ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ancak anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı anımsatıldı.



Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda, Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde İl veya İlçe Hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak'a kadar İl veya İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir.

Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak, taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili İl veya İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir."

- Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 Kasım'daki yazısıyla, salgına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

- Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabb'imden acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."