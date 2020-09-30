Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516 oldu.

- "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.



Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Fahrettin Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum." diye konuştu.



Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.

- "Tünelin ucu ve ışık göründü"

Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada da "Aşı için önümüzde 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." dedi.

Ölüm sayıları hakkında ilginç iddiaların bulunduğuna işaret eden Koca, "Bu konudan bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum. Sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin. Kayıplarımıza saygı gösterin." ifadesini kullandı.

Koca, belediyelerin verilerinin, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyduğunu belirterek, "TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

Ortalama filyasyon iz sürme süresinin 13 saate kadar düştüğünü bildiren Koca, ortalama temaslının tespit edilmesi süresinin de 8 saate kadar indiğini belirtti.



Fahrettin Koca, "Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum." dedi.

İstanbul'da vaka sayısının yüzde 2,8 oranında düştüğünü aktaran Koca, Ankara'da da son haftada vaka sayısının yüzde 24,8 düştüğünü kaydetti.

- Yüz yüze eğitimde 2, 8 ve 12'nci sınıfların durumu netleşecek

Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Koca, "(Yüz yüze eğitim) Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur." dedi.



- Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge gönderdi.



Genelgelerde, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin, üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu vurgulandı.



Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulanlarla temaslı durumundakilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması geliştirildiği hatırlatıldı.



Şehirler arası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs gibi) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı, herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmelerinin mümkün olduğu belirtildi.



Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önemine işaret edilen genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı:



"Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.



Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak.



Kovid-­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.



Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak."



- Bugünden itibaren tüm konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu

İçişleri Bakanlığının "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu genelgesi kapsamında bugünden itibaren konaklama tesisleri için alınan tedbirler ise şunlar:

"Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

- Tanı konulan ya da temaslı olanlar misafir izolasyon odalarına yerleştirilecek

Genelgeye göre, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında, "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek.

Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise vali/kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili valilik/kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.

Genelgede, vali/kaymakamlarca gerekli kararların ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

- Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 tedbirleri denetimi" konulu genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelede büyük önem taşıdığı ifade edildi.



Genelgede, farklı tarihlerde illere gönderilen genelgelerle "Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi" doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak, süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı anımsatıldı.



Bu kapsamda, yarın tüm il ve ilçelerde bizzat vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarı, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik gibi) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim yapılacak.



Denetimler, vatandaşların yoğun bulunduğu başta şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, kafe, restoran olmak üzere konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, sosyete pazarı, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikah merasimi şeklinde yapılan düğün töreni, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu, elektronik oyun yeri, otogar, taksi ve taksi durağı, park/piknik alanı, lunapark/tematik park ve bilumum yaşam alanlarını (cadde, sokak ve plaj gibi) kapsayacak şekilde planlanacak.



Vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana cadde, alışveriş yeri, park, bahçe, otogar gibi kalabalık yerlerde denetimler yoğunlaştırılacak.



Gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi daha önceki genelgelerle faaliyetlerine izin verilmeyen iş yerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00'ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek.



Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisini göz önünde bulundurarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri gibi) köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.



Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye gibi) ve yerlerde (plaj, cadde, sokak, park alanı gibi) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.



