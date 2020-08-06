Türkiye'nin koronavirüs başarısı Avrupa'da haber oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz televizyon kanalı SKY NEWS'in Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesini anlatan videoyu paylaştı.
Koronavirüsle mücadelede başarılı bir yönem izleyen Türkiye Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.