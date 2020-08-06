  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türkiye'nin koronavirüs başarısı Avrupa'da haber oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz televizyon kanalı SKY NEWS'in Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesini anlatan videoyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:48:00 -

Koronavirüsle mücadelede başarılı bir yönem izleyen Türkiye Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sinan

özgür gene kıpırdanıyor 
  • Yanıtla
Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi
Ekonomi

Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi

Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın bugün tarihi seviyeye ulaştı. Güne 466 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu anda 477 TL'yi a..
Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...
Gündem

Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...

Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş’ın, Sivrice ve..
Damızlık boğanın yaptığı hareket görenleri şaşkına uğrattı!
Yerel

Damızlık boğanın yaptığı hareket görenleri şaşkına uğrattı! "35 yıllık çobanım böylesini ne gördüm ne de duydum"

Muş'ta bir çiftlikte 3 yaşındaki damızlık boğanın, yanına bırakılan büyükbaş hayvanların sütünü emmesi büyük şaşkınlığa neden oldu...
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı