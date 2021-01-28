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Gündem Türkiye'nin konuştuğu video hakkında yeni gelişme
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu video hakkında yeni gelişme

İstanbul Bağcılar’da su satan çocukla ilgili çektiği video kurgu çıktıktan sonra gözaltına alınan Youtuber Fariz'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 03:06:00 -
Türkiye'nin konuştuğu video hakkında yeni gelişme

Bağcılar’da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi. Talimat üzerine harekete geçen polis ekipleri Bahşeliyev’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahşeliyev, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek ’açım’ diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Video sosyal medyada çok konuşuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmış ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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