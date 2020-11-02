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Aktüel Türkiye’nin ‘iyilik hareketi’ İzmir için seferber oldu
Aktüel

Türkiye’nin ‘iyilik hareketi’ İzmir için seferber oldu

Dünyanın farklı bölgelerinde yaptıkları yardımlarla herkesin takdirini kazanan Türkiye'nin yardım kuruluşları, bu kez İzmir için seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:20:00 -
Türkiye’nin ‘iyilik hareketi’ İzmir için seferber oldu

Devletin tüm kurumları, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelerin yanı sıra Türk Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi yardım kuruluşları da depremzedeler için canla başla çalışıyor. Günlük 60 bin kişiye sıcak aş ulaştırma kapasitesine sahip Türk Kızılay, 17 farklı noktada depremzedelere 3 öğün sıcak yemek çıkarıyor. Enkazda arama kurtarma çalışmalarına öncülük eden AFAD ekipleri ise ihtiyacı olanların barınma sorununa çözüm çalışmaları da yürütüyor. İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi yardım dernekleri de hem arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor hem de alandakilere yiyecek ve içecek hizmeti sunuyor.

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