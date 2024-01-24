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Dünya Türkiye'nin İsveç hamlesinin ardından Orban da kararını duyurdu!
Dünya

Türkiye'nin İsveç hamlesinin ardından Orban da kararını duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 16:37:00 - 2024-01-24 16:47:48
Türkiye'nin İsveç hamlesinin ardından Orban da kararını duyurdu!

Türkiye'nin İsveç kararının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan da bir açıklama geldi. Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.

Orban, sosyal medya hesabı X'ten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"(Telefon görüşmesinde Stoltenberg'e) Macar hükümetinin, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullanan Orban, "Ayrıca, Macaristan Ulusal Meclisini, İsveç'in katılımı lehinde oy kullanmaya ve mümkün olan ilk fırsatta onaylamayı sonuçlandırmaya çağırmaya devam edeceğimizi de vurguladım." dedi.

Orban, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a bir davetiye mektubu gönderdiğini bildirmişti.

İsveç'ten açıklama

Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." demişti.

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