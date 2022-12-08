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Ekonomi Türkiye'nin ilk doğalgaz tesisi! Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi önümüzdeki hafta açılıyor
Ekonomi

Türkiye'nin ilk doğalgaz tesisi! Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi önümüzdeki hafta açılıyor

Silivri'deki Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi tamamlandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, tesisin önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 14:27:00 - 2022-12-08 14:36:49
Türkiye'nin ilk doğalgaz tesisi! Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi önümüzdeki hafta açılıyor

Silivri'de bulunan Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmaları tamamlandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazını tamamladığını ve önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını söyledi.

Dünyada enerji krizinin gündemde olduğu bu dönemde Türkiye, Marmara Denizi'nin tabanındaki eski doğalgaz sahasına 4.6 milyar metreküp doğalgaz depolayacağı dev bir projeyi hayata geçiriyor. Proje ile depolama alanı 4.6 milyar metreküp depolama alanı, günlük 75 milyon metreküp ise geri üretim yapılacak. Bu amaçla Marmara Denizi'nde Anadolu-01 ve Aras platformları kuruldu. Sabit deniz platformlarının altına toplam 18 kuyu açıldı. Önümüzdeki hafta açılacak tesis, kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini de taşıyor.

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