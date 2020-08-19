Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası Cihan Topal kollarına gözü gibi bakıyor

AYDIN (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türkiye'de 2010 yılında ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli ile hayata tutunan Cihan Topal, yaşamına köyünde normal bir insan gibi devam ediyor.

Efeler ilçesine bağlı Terziler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki 2 çocuk babası Topal, 2008 yılında geçirdiği iş kazasıyla iki kolunu da kaybetti.

Topal'ın hayatı, Aydın Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Dr.

Mehmet Nuri Oğan'ın yönlendirmesiyle Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'la tanışmasıyla değişti.

Prof. Dr. Ömer Özkan, 2010 yılında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği çift kol naklini Topal'a yaptı.

Sağlığına kavuşan ve hayatına kaldığı yerden devam eden Topal, azmiyle herkese örnek oldu.

- Otomobil kullanıyor, koyun bakıyor, incir topluyor

Çocuklarını kendi elleriyle besleyen, otomobilini kullanan, koyunlarına ve tavuklarına bakan, tarlasında incir toplayan Topal, nakil olan kollarına gözü gibi baktığını söyledi.

Cihan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından çok zor günler yaşadığını ama asla moralini bozmadığını, Allah'a her gün dua ettiğini söyledi.

Kollarının olmadığı günlerde okuduğu bir gazete haberinin kendisini çok etkilediğini belirten Topal, "Yabancı bir ülkede 40 doktorun katıldığı bir operasyonla 54 yaşındaki bir hastaya çift kol nakli yapıldığı anlatılıyordu. Ben o haberi okuyunca çok mutlu oldum. 'Mutlaka Türkiye'de bu tedavi yöntemi gelecek' dedim. Organ nakli için Aydın'daki doktorumla konuştum. O benim tedavi olmama vesile oldu." dedi.

- Oğluna ameliyatı yapan doktorun ismini verdi

Topal, yaşamında çift kol naklinin yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ayrı bir yeri olduğunu, 7 yıl önce dünyaya gelen oğluna vefa borcu olarak onun ismini verdiğini anlattı.

Nakil olduğu günü hala ilk günkü gibi hatırladığını vurgulayan Topal, şunları kaydetti:

"Kolsuz girdiğim ameliyattan iki kol ile çıktım. 13. günümde sağ elim hareket etmeye başladı. Hayattaki en büyük isteğim o zaman 6 aylık olan kızımın elinde tutarak parka götürmekti. Onu başardım. Çocuklarımı parka ve okula götürüyorum. En önemlisi de her ihtiyacımı artık kendim görüyorum. Köyümde çiftçilik yapıyorum. Tarlada incir topluyorum. Artık kollarımı daha dikkatli kullanıyorum. Yaşadığım her gün Allah'a dua edip, şükrediyorum. Dile kolay tam 10 yıl oldu. 11. yıla girmek üzereyim. Türkiye'de çift kol nakli olmayı bekleyen yüzden fazla hasta var. Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Akdeniz Üniversitesinin düzenlediği organ nakli etkinliklerine katılarak nakil bekleyen hastalara moral veriyorum."

Fatma Topal da eşine yaşadığı o zor zamanlarda hep destek olduğunu, o günleri beraber aştıklarını dile getirdi.

Hayat arkadaşının nakil olacağını öğrendiği gün hayatının en mutlu günü olduğunu belirten Topal, "O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Eşim daha önce hep birilerine bağımlı yaşıyordu şimdi yeniden doğmuş gibi. Artık her işini kendisi yapıyor, mutluyuz. Kendine güveni geldi. Mesela çiftçilik yapıyor. Kendisi çok azimli." ifadelerini kullandı.



