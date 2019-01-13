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Türkiye'nin İHA satışı Rusları rahatsız etti!

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava aracı satmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna’daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli” dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 18:57
Türkiye'nin İHA satışı Rusları rahatsız etti!

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Bayraktar model Türk yapımı insansız hava araçları satın almasına ilişkin olarak, “Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna’daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli” uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Ukrayna'nın Türkiye ile Bayraktar TB2 model Türk yapımı insansız hava aracı (İHA) alımına ilişkin anlaşma imzalaması soruldu.

Zaharova, Kommersant gazetesine demecinde, "İki taraflı askeri-teknik anlaşmalar, her egemen devletin ayrıcalığıdır" diyerek şöyle devam etti:

'Barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerekirken'

"Buradaki sorun, Ukrayna'nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası bir boyutu var. Zira sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası kuruluş arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözümlesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli."

Poroşenko: Erdoğan ile anlaştığımız gibi

Ukrayna ordusu için Bayraktar model İHA'ların satın alındığı ilkin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından duyurulmuştu.
Poroşenko Twitter açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna ordusu için Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'ları satın alınmasına ilişkin anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi imzalandı. Ukrayna ordusunu, NATO standartlarına uygun olan modern modelleriyle yeniden silahlandırmaya devam ediyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:57
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. İHA

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