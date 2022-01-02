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Gündem Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi
Gündem

Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi

Türkiye ile Vietnam arasındaki sağlık iş birliği anlaşması kapsamında bu ülkeye hibe edilen malzemeler, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'dan başkent Hanoi'ye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 12:57:00 -
Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in görüşmesinin ardından ilk önce Ankara'dan İstanbul'a getirilen malzemeler

arasında 10 vantilatör, 10 hasta monitörü, 20 bin N95 maskesi, 4 bin tulum, 100 bin PCR test kiti, 100 bin birim Viral Nükleik Asit Çıkarıcı ile Koruyucu Nakil Sıvısı

yer aldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki kargo terminaline taşınan malzemeler, burada bir süre muhafaza edildikten sonra THY uçağına yüklendi.

Sağlık malzemelerini de taşıyan tarifeli uçak, İstanbul'dan Hanoi'ye hareket ederek Vietnam'a ulaştı.

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