Türkiye’nin havacılık motor merkezi TEI’ye özel ödül

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, hayata geçirdikleri insan kaynakları projelerinde çalışanların görüşünü ve beklentilerini almak için uygun ortamlar sağladıklarını, odak grup görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışanlarının gelişim alanlarına ve kariyer planlarına yönelik eğitimler planladıklarını belirten Akşit, “35 yıllık tecrübemizle sektörde lider olan şirketimizde heyecanımızı paylaşacak, özgün motor projelerimizde bizimle birlikte çalışacak yetenekli mühendis arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Biz, bu ödülün alınmasını tüm TEI çalışanları ve yöneticileri ile birlikte başardık. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla da birlikte başarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.