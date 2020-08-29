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Ekonomi Türkiye’nin havacılık motor merkezi TEI’ye özel ödül
Ekonomi

Türkiye’nin havacılık motor merkezi TEI’ye özel ödül

Türkiye’nin havacılık motor merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, Kincentric Best Employers (En İyi İşverenler) 2019 Araştırmasında “Çalışan Bağlılığı Ödülü”ne 3’üncü kez üst üste layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:12:00 -
Türkiye’nin havacılık motor merkezi TEI’ye özel ödül

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, hayata geçirdikleri insan kaynakları projelerinde çalışanların görüşünü ve beklentilerini almak için uygun ortamlar sağladıklarını, odak grup görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışanlarının gelişim alanlarına ve kariyer planlarına yönelik eğitimler planladıklarını belirten Akşit, “35 yıllık tecrübemizle sektörde lider olan şirketimizde heyecanımızı paylaşacak, özgün motor projelerimizde bizimle birlikte çalışacak yetenekli mühendis arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Biz, bu ödülün alınmasını tüm TEI çalışanları ve yöneticileri ile birlikte başardık. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla da birlikte başarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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