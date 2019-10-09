Türkiye'nin harekatı sonrası teröristler tutuştu! İlk açıklama geldi Türkiye'nin operasyona resmen başlamasının ardından tutuşan terör örgütü PKK'nın bir kolu olan Suriye Demokratik Güçleri'nden ilk açıklama geldi. SDG, ABD'den uçuşa yasak bölge oluşturulmasını talep etti.

Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin hava saldırılarıyla başlayan harekatına karşı ABD'den uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istedi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı hava saldırılarıyla resmen başlarken, bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD ve uluslararası koalisyondan ‘uçuşa yasak bölge istedi. Reuters’ın geçtiği açıklamaya göre SDG, ‘Türkiye’nin saldırılarından korunmak için uçuş yasağı getirilmesini’ talep etti. Açıklamada, ‘SDG’nin ABD’yle Türkiye arasında varılan güvenlik mekanizması anlaşmasına iyi niyetle uyduğu, bu durumun bölge halkını savunmasız bıraktığı’ ifadeleri kullanıldı.

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