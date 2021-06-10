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Gündem Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'de skandal F-35 hazırlığı...
Gündem

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'de skandal F-35 hazırlığı...

Türkiye'nin kendi savunma sanayisini güçlendirmesi ve devamında Rusya'dan S-400 alımı yapmasının verdiği hazımsılık sonrası ABD'de skandal bir provokasyona daha imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 08:09:00 - 2021-06-10 08:10:41
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'de skandal F-35 hazırlığı...

ABD'li Senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio, Senato'ya sundukları "ABD-Yunanistan savunma iş birliği" tasarısında, Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önerdi.

ABD'de Senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio, Yunanistan'la savunma sanayi iş birliği için Senato'ya bir tasarı sundu.

Söz konusu tasarı, ABD'nin Yunan askeri modernizasyonuna desteğini artırmayı ve Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ile ortak askeri çalışmaları teşvik ediyor.

Yunanistan'ın 'güvenilir' bir NATO müttefiki olduğunun vurgulandığı tasarıda, "Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamak için ABD, Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etme çabalarını destekleyerek savunma ilişkisini güçlendirmeli." ifadeleri yer alıyor.

"Türkiye için üretilen F-35'leri yunanistan'a verelim"

Yunan medyası Greek City Times'ta yer alan habere göre, Menendez ve Rubio'nun imzasını taşıyan öneri tasarısında ayrıca, Türkiye için üretilen ama iptal edilen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi önerisi de bulunuyor.

F-35 projesi nedir? Türkiye projeden neden çıkarıldı?

Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 Programı’ndan hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz maddesi bulunuyor. ABD’nin Türkiye’yi programının dışına çıkarmasının hukuki bir dayanağı yok. ABD de Türkiye’ye gönderdiği mektupta Türkiye dışındaki ülkelerle mutabakat zaptı imzaladığını itiraf ediyor." açıklamasını yapmıştı.

 

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Yorumlar

KEMALİST

sizde su /57 teklifi verin RUSYAYA Elimiz armuTmu topluyor ?Bakalım ne olacak, 65 yıl ABD 'nin arkasına 4 kıtada kolladık yetmedimi?
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DRSN

ya daha korkmuyoruz o uçakları keklik gibi avlayacak jet sihalar geliyor
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