Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi BORA için Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında iş birliği yapıldı.26 Ocak 2019 Cumartesi 17:44
Noktasal hassasiyetle 280 kilometreden hedefleri başarıyla vurabilen Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi olan Bora'nın etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacının karşılanması amacıyla "BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi" kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında sözleşme imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi Başkanlığımız ile ROKETSAN arasında imzalandı." dedi.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Bora füzesi karadan karaya özelliğinde Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi. Bora 280 kilometre menzile sahip olup, 470 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyabiliyor. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor.
Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.
BORA füzesinin özellikleri
Çapı: 610mm
Uzunluk: 7m/ 7.2m
Ağırlığı: 2500kg
Harp Başlığı: 470 kilogram
Güdüm Sistemi: GNSS/INS
Fırlatma Açısı: -45 / +65 derece
Menzili : 80 -260 km (KHAN)
Menzili : 80 -360 km (BORA)
Cep: <50 m
Atışa Hazırlanma: 20 dk
Yakıt: Kompozit katı yakıt
TM Dijital Haber Merkezi
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