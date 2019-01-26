Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

Noktasal hassasiyetle 280 kilometreden hedefleri başarıyla vurabilen Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi olan Bora'nın etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacının karşılanması amacıyla "BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi" kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında sözleşme imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması ihtiyacını karşılayacak BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi Başkanlığımız ile ROKETSAN arasında imzalandı." dedi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Bora füzesi karadan karaya özelliğinde Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi. Bora 280 kilometre menzile sahip olup, 470 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyabiliyor. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor.

Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

BORA füzesinin özellikleri

Çapı: 610mm

Uzunluk: 7m/ 7.2m

Ağırlığı: 2500kg

Harp Başlığı: 470 kilogram

Güdüm Sistemi: GNSS/INS

Fırlatma Açısı: -45 / +65 derece

Menzili : 80 -260 km (KHAN)

Menzili : 80 -360 km (BORA)

Cep: <50 m

Atışa Hazırlanma: 20 dk

Yakıt: Kompozit katı yakıt

TM Dijital Haber Merkezi