  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı
Türkiye'nin 'Filistin' kararı büyük sevinçle karşılandı
Asker eğlencesinde trafiği tehlikeye sokan gençler polisi görünce kaçtı!
Dünya Türkiye'nin 'Filistin' kararı büyük sevinçle karşılandı
Dünya

Türkiye'nin 'Filistin' kararı büyük sevinçle karşılandı

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 01:38:00 - 2021-06-12 01:40:49
Türkiye'nin 'Filistin' kararı büyük sevinçle karşılandı

Filistin Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına Filistin'i dahil etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'ye aldığı karardan dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Useyli, kararı "iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmede stratejik bir adım" olarak değerlendirdi.

Useyli, "Filistin yönetiminin, İsrail işgalinden ekonomisini kademeli olarak ayırması, Filistin'in üretimini çeşitlendirmesi, ithalatı artırması ve ihracatı teşvik etmesi" bakımından kararın önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığının "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Buna göre, Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin de eklenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay