Türkiye'nin 'Filistin' kararı büyük sevinçle karşılandı

Filistin Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye'nin ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına Filistin'i dahil etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'ye aldığı karardan dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Useyli, kararı "iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmede stratejik bir adım" olarak değerlendirdi.

Useyli, "Filistin yönetiminin, İsrail işgalinden ekonomisini kademeli olarak ayırması, Filistin'in üretimini çeşitlendirmesi, ithalatı artırması ve ihracatı teşvik etmesi" bakımından kararın önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığının "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Buna göre, Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin de eklenmişti.