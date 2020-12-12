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Aktüel Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:52:54 -
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri Erbil'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk binasında inceleyen Karaçay, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence’de yeğene veda", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç’te gökkuşağı" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Haber kategorisinde seçtiği "Gence’de yeğene veda" isimli fotoğrafı yorumlayan Karaçay, "Azerbaycan'ın onlarca yıldır Ermenistan işgali altında bulunan kendi topraklarını kurtarma çabası çerçevesinde yürütmüş olduğu operasyon sırasında, Ermenistan’ın Azeri sivillere yönelik, doğrudan sivilleri hedef alan saldırılar yaptığını görmüştük. Tabii savaş hukukuyla hiçbir alakası olmayan ve suç teşkil eden bu saldırılar hepimizi derinden üzmüştü." diye konuştu.

Karaçay, söz konusu fotoğrafın o üzücü anları hatırlattığını belirterek, "Sivillerin böyle bir ortamda korunması gerektiğini ve bu suçu işleyenlerin cezalandırılması gerektiğini hatırlatan bir an diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

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