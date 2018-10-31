0553 313 94 23
impression

Türkiye'nin en ürkütücü işini yapıyor! Dünyada sadece Brezilya ve Meksika'da var

Şanlıurfalı girişimci Ali Yılmaz'ın, yaklaşık 3 yıl önce evinin altına kurduğu 150 metrekarelik tesiste yetiştirdiği500 civarında akrepten, Eskişehir'deki bir fabrikada panzehir üretiliyor. Ali Yılmaz, "Dünyada bu tür tesisler sadece Meksika, Brezilya ve Türkiye'de bulunuyor." dedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:20
Türkiye'nin en ürkütücü işini yapıyor! Dünyada sadece Brezilya ve Meksika'da var

Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesinin kırsal Kısas Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Ali Yılmaz, geçimini Türkiye'de az görülen ve ürkütücü bir iş olan akrep yetiştiriciliğiyle sağlıyor.

"Kara akrep" (Androctonus Crassicauda) cinslerini yetiştirmek için yaklaşık 3 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alan Yılmaz, evinin altına yaklaşık 150 metrekarelik tesis kurdu ve 150 akreple işe başladı.

Bugün özel cam fanuslarda 500 civarında akrep besleyen Yılmaz,  dünyanın en tehlikeli ve ölümcül zehrine sahip akreplerini zaman zaman eline alarak oynuyor.

 Akrepleri "un kurduyla" besliyor

Hayvanları özel olarak temin ettiği "un kurduyla" besleyen Yılmaz,  akrepleri panzehir üretilmesi için belirli periyotlarla Eskişehir'deki anti serum fabrikasına gönderiyor.

 Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri akreplere ilgi duyduğunu söyledi.

Bölgede yetişen akreplerle ilgili araştırma yaptığını anlatan Yılmaz,  zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kamu ve özel kuruluşlardan destek talep etmesi üzerine bir grup iş kadınıyla ortak çalışmaya başladığını anlatan Yılmaz, "Emine Sabancı Hanımefendi'nin bana uzatmış olduğu yardım eliyle tesisimi geliştirerek bu  aşamaya getirdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üretiyorum. Buradan gönderdiğim hayvanların Eskişehir'de kurulan fabrikada sağımı yapılıyor ve panzehir elde ediliyor. Dünyada bu tür tesisler sadece Meksika, Brezilya ve Türkiye'de bulunuyor." diye konuştu.

Ali Yılmaz, akreplerin üzerinde bulunan kabuk tabakasının radyasyon direncinin çok fazla olduğunu belirterek, bu potansiyeli de değerlendirmek istediğini kaydetti.

 İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombasından sadece akreplerin etkilenmediğini dile getiren Yılmaz, "Şimdi bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu hedefle yola çıkarak akreplerin kabuklarıyla ne yapabilirim diye düşünüyor ve bu manada girişimcilerin destek ve iş birliklerini bekliyorum."  dedi.

İşte Ali Yılmaz'ın özel olarak beslediği akrepler...

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:20
  1. Eskişehir
  2. Şanlıurfa
  3. Akrep
  4. Akrep yetiştiriciliği
  5. akrep zehrinin sağımı
  6. Androctonus Crassicauda
  7. Kara Akrep
  8. Türkiye'nin en ürkütücü işi
  9. Ali Yılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan kritik açıklama! 'Çin ve Rusya, İran'ı, ABD'ye karşı pazarlık kozu olarak görüyor'
    1. İran'dan kritik açıklama! 'Çin ve..
    2. Kadınlarda sıcak basması
    3. Eren Erdem Mahkeme başkanının sorusuna..
    4. Rusya'daki 'patlama' terör saldırısı..
    5. FETÖ elebaşısı, Külünk’ü hedef gösterdi
    6. Havalimanı tartışmasına çarpıcı yorum!..
    7. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    8. 'Heykel' medyasının mescid rahatsızlığı!
    9. Bir gömleği ütülemek meğer ne..
    10. Vatan gazetesi kapanıyor! Yarın son..
    11. Sapık İsrail’in istismar karnesi
    12. Bu boncuk değil üzüm!
    13. Ehliyetsiz sürücü ve polis arasında..
    14. Hem çarptı hem de azarladı! İnanılmaz..
    15. Terörle mücadele başarısız olsun diye..
    16. Bankada dehşet anları! Parası..
    17. İran'dan o iddialara yalanlama geldi
    18. Rusya'da devlet binasına bombalı..
    19. TSK Fırat'ın doğusunu vurdu: Ölüler var
    20. Murat Başoğlu salıverildi... Arka..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur