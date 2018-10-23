“Türkiye’nin en ucuzu olmaya devam edeceğiz”

A101 CEO’su Erhan Bostan, kuruluşunun 10 yılını kutlayan A101 marketlerinin ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası’na ‘en ucuz olma’ vaadiyle desteklerinin süreceğini söyledi. Bostan, 2019 yılında 500 yeni mağaza daha açarak, Türkiye’de ulaşılmadık yer bırakmayacaklarını ifade etti.

Enflasyon seferberliğine de indirimlerle katkıda bulunduklarını ifade eden Bostan, tasarrufun önemli olduğunu belirterek, “Sineğin yağının yağını hesap ederiz. Bizim mağazalarımızda akşamüstü lambaların biri yanar biri yanmaz, oradan ettiğimiz tasarrufu tüketiciye yansıtır. Oradan elde ettiğimiz günlük 1 liralık tasarruf bile 8 bin mağazaya vurulunca ciddi bir rakam ortaya çıkıyor” dedi.

50 ürünle kampanyaya destek

A101, ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyası’ kapsamında 50 üründe iki ay boyunca yüzde 10 indirim kararı aldığını belirten Erhan Bostan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Enflasyonla Mücadele Kampanyası’ kapsamında Türkiye’nin yüksek indirim marketi A101 olarak tam desteğimizi bildiririz. Bu doğrultuda, 50 ürünümüzde iki ay boyunca yüzde 10 indirim yapma kararı aldık. 8 bin mağazaya ulaştığımız 10. yılımızda, müşterilerimize kaliteli ürünleri en ucuz fiyata sunabilmenin sorumluluğunu, 45 bin çalışanımızla omuzlarımızda taşıyoruz. Müşterimizin beklentilerini işin kalbine koyduğumuz yüksek verimli iş modelimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyacı olan ürünleri, en ucuz fiyatlara ulaştırma sözü veriyoruz. Satınalma gücümüz sayesinde, Türkiye’nin en ucuz fiyatları ile satmaya devam edeceğiz. Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak. A101 fiyatları, her zaman enflasyonun altında olacak. A101, dün, bugün, yarın hep ucuz olmaya devam edecek.”