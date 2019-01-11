Türkiye'nin en soğuk ilçesinde tilki dondu!

Sıcaklıkların eksi 35 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde yiyecek bulamayan tilki, donarak telef oldu.

Türkiye'nin doğusu deyim yerindeyse donuyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli ve Iğdır'da 8, Erzincan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 24, Ardahan'da 26 ve Kars'ta 28 derece kaydedildi.

Tilki donarak telef oldu

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Göle'de ise dün gece termometreler eksi 35'i gördü. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının zor günler geçirdiği ilçede, yiyecek aramaya çıkan tilki donarak telef oldu.

"Gerçekten zor günler geçiriyoruz''

Karların arasında kaskatı kesilen tilkiyi bulan vatandaşlar "Bu olay, bölgede ne kadar zor şartlarda yaşadığımızı gösteriyor. Gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Yetkililerden özellikle yaban hayvanları için bir şeyler yapmasını istiyoruz" dedi.