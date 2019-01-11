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Türkiye'nin en soğuk ilçesinde tilki dondu!

Türkiye'nin en soğuk ilçesi ünvanını elinde bulunduran Ardahan'ın Göle ilçesinde yiyecek arayan tilki donarak telef oldu.

11 Ocak 2019 Cuma 16:25
Türkiye'nin en soğuk ilçesinde tilki dondu!

Sıcaklıkların eksi 35 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde yiyecek bulamayan tilki, donarak telef oldu.

Türkiye'nin doğusu deyim yerindeyse donuyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli ve Iğdır'da 8, Erzincan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 24, Ardahan'da 26 ve Kars'ta 28 derece kaydedildi.

Tilki donarak telef oldu

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Göle'de ise dün gece termometreler eksi 35'i gördü. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının zor günler geçirdiği ilçede, yiyecek aramaya çıkan tilki donarak telef oldu.

"Gerçekten zor günler geçiriyoruz''

Karların arasında kaskatı kesilen tilkiyi bulan vatandaşlar "Bu olay, bölgede ne kadar zor şartlarda yaşadığımızı gösteriyor. Gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Yetkililerden özellikle yaban hayvanları için bir şeyler yapmasını istiyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:25
  1. Kars
  2. Türkiye
  3. Iğdır
  4. Erzincan
  5. Erzurum
  6. Tunceli
  7. Ağrı
  8. Ardahan
  9. Erzin
  10. Göle

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    haydi akp iş başına görelim seni

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