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Gündem Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesinde AK Parti'nin oy oranı
Gündem

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesinde AK Parti'nin oy oranı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 07:00:00 -
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesinde AK Parti'nin oy oranı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilde tablo ortaya çıktı. Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesinde AK Parti'nin oy oranı belli oldu.

Bazı önemli ilçelerdeAK Parti’nin aldığı oy oranları şöyle:

İstanbul Esenyurt - Yüzde 39,83 (2. Parti)

Gaziantep Şahinbey - Yüzde 55,27 (1. Parti)

Ankara Çankaya - Yüzde 15,37 (2. Parti)

Ankara Keçiören - Yüzde 39,00 (2. Parti)
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Bursa Osmangazi - Yüzde 37,51 (2. Parti)

Gaziantep Şehitkamil - Yüzde 25,65 (2. Parti)

İstanbul Küçükçekmece - Yüzde 38,46 (2. Parti)

Adana Seyhan - Yüzde 32,41 (2. Parti)

İstanbul Pendik - Yüzde 44,91 (1. Parti)

İstanbul Ümraniye - Yüzde 43,21 (1. Parti)

Ak parti, seçim, ilçeler

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