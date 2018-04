Türkiye'nin en genç Milletvekili aday adayları başvurularını yaptı!

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar yarın sona erecek. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra 81 ilde başvurularını sürdürüyor.

Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Türkiye'nin en genç aday adayları, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sevde Kılıçkaya, "Muhtemelen şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en genç milletvekili aday adayıyım. Şu anda 17 yaşındayım, 26 Mayıs 2018'de 18 yaşına giriyorum. İnşallah milletvekili olmak istiyorum." dedi.

Kılıçkaya, seçilme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin, "Bence mükemmel bir karar. Çünkü Mecliste gençlerin de olması çok önemli. Onların da sesinin duyulmasını istiyorum. Mecliste onları temsil etmek istiyorum. İnşallah yapabilirim. Bu konuda kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kararı almasında ailesinin desteğinin önemli olduğunu söyleyen Kılıçkaya, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ankara 3. Bölge milletvekili aday adayı olduğunu belirten Kılıçkaya, "Milletvekili seçilirsem gençleri temsil edeceğim. Onlardan tabii ki destek almayı düşünüyorum. Arkadaşlarım beni çok destekliyorlar. Benden çok istekleri var." diye konuştu.

Kılıçkaya, başvuruyu yaparken görevlilerin önce şaşırdıklarını, daha sonra kendisini tebrik ettiklerini dile getirdi.

Heyecanını gizleyemeyen Kılıçkaya, milletvekili aday adayı olmanın sevincini ailesi, arkadaşları ve kendisini destekleyenlere sarılarak yaşadı.



''KIZIMLA GURUR DUYUYORUM''



Kılıçkaya'nın babası Avukat Sinan Kılıçkaya, "Kızımla gurur duyuyorum. Kızım bu konularda her zaman cesur, girişken olmuştur. Biz de onun bu girişiminden dolayı memnunuz ve gurur duyuyoruz." dedi.

Anne Alime Kılıçkaya ise "Sevde her zaman yaşıtlarından olgun oldu. Biz verdiği kararların hep arkasında olduk, bu kararında da kendisini sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.



''MİLLETİN VEKİLİ OLACAĞIM''



AK Parti'den 18 yaşında milletvekili aday adayı olan Kurtuluş Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Baran Kocabay da başvurusunu yaptı.

Kocabay, adaylığını, "6 Ocak 2000 doğumluyum. 18 yaşıma girdim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilme yaşını 18'e düşürdü. Biz de bu kutlu davada Mecliste görev almak istiyoruz. Mecliste gençlerin en büyük temsilcisi olacağımı düşünüyorum. Onun için bu yola baş koydum. Milletvekili olmak istiyorum." dedi.

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları, Sosyal ve Sportif Faaliyetler Birim Başkanı olduğunu, 3 yıldır bu görevi yürüttüğünü aktaran Kocabay, "Ailemin de desteğiyle milletvekilliğine aday adayı olmak istedim. Bu sayede bu yürüyüşte yol almak istiyorum." dedi.

Ankara 1. ve 3. Bölge'yi tercih ettiğini söyleyen Kocabay, "Gençlere vaadim, onların en büyük temsilcisi olacağım. Her türlü ihtiyaçlarına karşılık vereceğim. Onları yeteri kadar destekleyeceğim. Milletin vekili olacağım, onlar ne derse onu yapacağım. İnşallah bu kutlu davada ben de yol alırım." ifadelerini kullandı.

Genç milletvekili adayının babası Metin Kocabay ise "Gurur duydum. Baran'ın başarılı olacağını, vatanımıza hayırlı hizmetler yapacağını düşünüyorum. İnşallah parti görev verir." değerlendirmesini yaptı.