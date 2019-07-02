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Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte ilk 10

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'e göre; zirvede TÜPRAŞ yer aldı. İkinci sırada yer alan EPİAŞ'ı geçen yıl listenin 4'üncü sırasında bulunan THY takip etti.

02 Temmuz 2019 Salı 17:43
Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! İşte ilk 10

12'ncisi gerçekleştirilen ve finansal kurumlar ile holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 2018 sonuçları, İstanbul'da açıklandı.

İlk iki değişmedi

Fortune Türkiye, CRIF ve kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet Türkiye tarafından hazırlanan araştırmaya göre, Fortune 500 Türkiye'nin ilk sırasında net satışlarını 2018'de önceki yıla göre yüzde 64,1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ, geçen yıl da listenin ilk sırasında bulunuyordu. Listede sırasını değiştirmeyen bir diğer şirket de Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) oldu. EPİAŞ, net satışlarını yüzde 55 artırarak 63,8 milyar liralık net satış geliriyle ikinciliğini korudu.

THY üçüncülüğe yükseldi

Geçen yıl listenin 4'üncü sırasında bulunan Türk Hava Yolları (THY) ise bir basamak yükselerek 3'üncü oldu. THY'nin net satışları yüzde 58 artarak 62,9 milyar liraya çıktı.

Önceki yıl 5'inci sırada yer alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 51 milyar 51 milyon liralık net satışla 4'üncü sıraya yükselirken, 3'üncü sırada yer alan Petrol Ofisi ise 49 milyar 933 milyon lirayla 5'inci sıraya geriledi.

Listede Opet Petrolcülük AŞ 42 milyar 997 milyon lirayla 6'ncı, Ford Otomotiv 33 milyar 292 milyar lirayla 7'nci, Bim Birleşik Mağazalar AŞ 32 milyar 323 milyon lirayla 8'inci, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 27 milyar 15 milyon lirayla 9'uncu ve Arçelik 26 milyar 904 milyon lirayla 10'uncu sırada yer aldı.

Geçen yıl 12'nci sırada bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, bu yıl 9'uncu olurken, 9'uncu sırada bulunan Arçelik ise 10'unculuğa geriledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:43
  1. İstanbul
  2. Türkiye'nin en büyük şirketleri
  3. Türkiye'nin en büyük firmaları
  4. Fortune 500 Türkiye
  5. Fortune
  6. TÜPRAŞ
  7. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  8. EPİAŞ
  9. Türk Hava Yolları
  10. BOTAŞ
  11. Petrol Ofisi
  12. Opet Petrolcülük AŞ
  13. Opet
  14. Ford Otomotiv
  15. Ford
  16. Bim Birleşik Mağazalar AŞ
  17. Bim
  18. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
  19. Ereğli Demir ve Çelik
  20. Arçelik

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