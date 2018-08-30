Tekin, "Heyecanlı ve gururluyum. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, gerçekten çok heyecanlıyım. Bu formanın ve armanın kıymetini çok iyi bileceğim, çok çalışacağım. Sahada elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

Hedefleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan milli kaleci, "Çok büyük bir kulübe geldim. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çok iyi kaleciler var. Volkan ağabey ile aramız çok iyi, Berke'yi de tanıyorum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Milli takımda da kaleyi almak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Sahada olduğum sürece her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım. Burada çok büyük bir atmosfer ve çok büyük bir kitle var. Ben de çok heyecanlıyım. Çok başarılı ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerine yer verdi.

COMOLLI: "HARUN LİDER RUHA SAHİP"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de, "Fenerbahçe'de görmek istediğimiz her şeyi Harun temsil ediyor. Harun, saha içinde iyi bir oyuncu olmasının yanında, çok güçlü bir kişiliğe ve lider ruha sahip. Takımında kaptanlık yapmış bir isim. Gerçekten yönetim kurulumuz olarak O'nu Fenerbahçe'de gördüğümüz için çok mutluyuz. Kaleci olarak da harika reflekslere sahip. Sahada çok yetenekli. Fit ve formda" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA VAKTİMİZ VAR VE HALEN HER ŞEY OLABİLİR"

Yarın gece sona erecek transfer dönemi ile ilgili olarak da konuşan Comolli, "Transfer dönemi yakında sona eriyor fakat daha sona ermedi. Daha vaktimiz var ve halen her şey olabilir. Benim kendimi nasıl hissettiğim önemli değil. Önemli olan başarılı olmamız ve her şeyin öncesinde tabii ki de cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılmamız" ifadelerini kullandı.