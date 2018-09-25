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Türkiye'nin eline geçiyor! Almanya panik içinde

Die Welt, İstanbul'a yapılacak yeni havalimanının Frankfurt'u geçeceği endişesini manşetine taşıdı.

25 Eylül 2018 Salı 14:18
Türkiye'nin eline geçiyor! Almanya panik içinde

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Die Welt, ekonomi sayfasındaki manşetine İstanbul'a yapılacak yeni havalimanını taşıdı.

"Berlin'de yapımı süren havaalanından üç misli büyük olduğu halde, üçte bir sürede tamamlandı" yorumunu yapan gazete Berlin'de 2006 yılında yapımına başlanan havalimanının tamamının 2020 yılında bitirilmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde Frankfurt Havalimanı'nın dünya sıralamasında 14. sırada olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ise 15. sırada olduğu bilgisi paylaşıldı. İstanbul'a yapılacak yeni havalimanıyla birlikte Frankfurt geride kalacak.

ULUSLARARASI TRANSİT YOLCU PİYASASININ DENKLEMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Hizmete açıldığında uluslararası transit yolcu piyasasındaki denklemi değiştirecek olmasını da haberine alan gazete, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, Uzak Doğu'ya giden ve aktarma yapmak zorunda olan yolculara zaman kazandıracağını kaydetti.

TRANSFER MERKEZİ UNVANI İSTANBUL'A GEÇECEK

3. Havalimanı ile beraber İstanbul, yolcu transfer merkezi unvanını Franfurkt'un elinden alacak ayrıca aktarmalı yolcuların önemli duraklarından olan Dubai ve Abudabi havalimanlarında çok sayıda yolcuyu da kendine çekecek.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:18
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