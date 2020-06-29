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Dünya

Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alacaklar

ABD Senatosu'nda ortaya çıkan bir madde tartışma konusu oldu. Maddeye göre ABD, Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alabilecek. Uzman isimler ise bunun hayal olduğunu söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 19:09:00 -
Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alacaklar

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti ikili ilişkilerinde uzun bir süredir ciddi bir problem teşkil eden S400 hava savunma füze sistemi ve F-35 savaş uçağı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

İkili ilişkileri farklı boyutlarda da etkilemeye başlayan savunma sistem tedariklerinde yeni adım ABD Senatosu’ndan geldi. Senato hazırlanan yasa tasarısına yeni bir madde daha ekleyerek akıllara soru işareti bırakan bir gündem oluşturdu.

Senato tarafından bahse konu eklenen yeni madde ile Türkiye ABD’ye, NATO sistemleri ile uyumlu olmayan yani Rus veya Çin yapımı sistem almayacağının garantisini verecek. Böylece ABD Türkiye’nin Rusya’dan teslim aldığı ancak aktif hale getirmediği S-400 hava savunma sistemini satın alabileceği konuşuluyor.

Konuya ilişkin konuşan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "ABD Senato tasarısına bir ek yapıldığı, Türkiye ABD'ye, NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse ABD, Türkiye'ye teslim edilmiş olan S400 sistemini satın alabilecekmiş. Takipçilerimin sorusuna hemen cevabını vereyim. Görürsem söylerim" dedi.

 

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