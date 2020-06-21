Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Rumları zıplattı: Türkiye'ye karşı donanma kurmalıyız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Antalya kıyılarından Libya’ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde endişeye yol açtı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye’nin Libya’daki ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle yakından takip ettiklerini açıkladı.

Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurması gerektiğini belirterek, "Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışını keseceğini değerlendiriyorum" dedi.

"Türkiye'nin faaliyetleri engellenmeli"

"Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail" gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanmasının olması gerektiğini belirtti. Angelidis açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Özde istediğimiz, önce Doğu Akdeniz’in AB açısından ilgi bölgesi üye ülkelerin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının AB’nin çıkarları olarak nitelendirilmesidir. Mülteciler, enerji güvenliği, terörizm konuları AB’nin çıkarlarını etkiler. Daha sonra, AB’nin çıkarları güvence altına alınması ve Türklerin etkin politikalarının engellenmesi için bölgede AB’nin daimi deniz varlığı göstermesi şarttır"