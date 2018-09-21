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“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tavrı ve duruşu net”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 9. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı’nda, Türkiye’nin denizlerdeki varlıklarını Barbaros, Oruç Reis sismik ve Fatih sondaj gemileriyle daha da güçlendirdiğini söyledi.

21 Eylül 2018 Cuma 14:23
“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tavrı ve duruşu net”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 9. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı’nda, Türkiye’nin denizlerdeki varlıklarını Barbaros, Oruç Reis sismik ve Fatih sondaj gemileriyle daha da güçlendirdiğini ifade etti.

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Bakan Dönmez, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacaklarını dile getirdi.

Dönmez, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz. Türkiye’nin bu konudaki tavrı ve duruşu nettir” dedi.

16 YILDA 10 MİLYAR $

Son yıllardaki petrol arama ve üretim faaliyetleri konusunda da bilgi veren Dönmez, şöyle devam etti: “Fatih gemimiz, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’de göreve başlayacak. Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık, bunun yüzde 50’si, Türkiye Petrolleri’nden, yüzde 50’si ise yerli ve yabancı yatırımcılardan geldi. Arama ve üretim sektörü bugün desteklediği yan endüstriler ile 5 milyar dolarlık bir değer yaratmakta, potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde.”

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:23
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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