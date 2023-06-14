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Ekonomi Türkiye’nin dev enerji firması ile ilgili flaş "iflas" kararı
Ekonomi

Türkiye’nin dev enerji firması ile ilgili flaş "iflas" kararı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:33:00 -
Türkiye’nin dev enerji firması ile ilgili flaş "iflas" kararı

Geçtiğimiz günlerde iflasını veren Group Trans Enerji Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu ile ilgili karar çıktı.

Geçtiğimiz günlerde iflasını veren Group Trans Enerji Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu ile ilgili karar çıktı. 

İflas içi konkordato talep eden ve iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Group Trans Enerji Ticaret Anonim Şirketi alacaklılarının borçlarının yapılandırılması için mahkemeye başvuruda bulundu. Şirketin başvurusu nedeni ile İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava ara kararında yapılan konkordato tasdiki talebi reddedildi.

İşte o mahkeme kararı:


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İFLASTAN SONRA KONKORDATO İLANI NEDİR?

İflas içi konkordato” olarak da tabir edilen bu kuruma başvuran borçlunun nihai amacı paraya çevirme (satış) işlemlerinin ertelenmesini sağlayarak iflastan kurtulmak ve sonuçta açılan iflasın kapatılmasını sağlamaktır.

 

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